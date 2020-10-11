مفكر اقتصادي عربي يكشف عن السلطان الحاكم في العالم الأقوى من الرئيس الأمريكي

تحدث المفكر الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة عن القوة الضارية لـ"فيسبوك" وتأثيرها الكبير على العالم، واصفا مؤسس الشبكة مارك زوكربيرغ بالشخصية الأقوى في العالم.

وحذر أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على RT، من التأثير القوي لشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" على آراء الأشخاص.

واعتبر أن زوكربيرغ هو الحاكم الفعلي للعالم والشخصية الأقوى فيه، على الرغم من أن مجلة "فوربس" الأمريكية قد صنفته في المرتبة الـ13 في قائمة الشخصيات الأقوى في العالم.

وأشار إلى أنه لا يمكن مقارنة زوكربيرغ بشخصية عالمية أخرى مثل الأمين العام للحزب الشيوعي أو الأمين العام للأمم المتحدة أو حتى الرئيس الأمريكي نفسه بسبب امتلاكه "فيسبوك".

وأضاف أن ظاهرة الديمقراطية أصبحت غير واضحة، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على آراء الأشخاص بما يحقق مصلحة ما.

وعن دور زوكربيرغ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال أبو غزالة إن مؤسس "فيسبوك" يمثل أكبر قوة في تحديد توجه الدول أو انتخاباتها، ولا يمكن للنظام الديمقراطي أن يستمر مع وجود "فيسبوك" دون رقابة.

وتساءل المفكر طلال أبو غزالة عما إذا كان العملاق مارك زوكربيرغ سيستخدم قدراته لتوجيه الانتخابات الأمريكية القادمة؟

كذلك أشار أبو غزالة إلى أهمية نفوذ المعلومات في العالم، وخاصة قاعدة البيانات التي تملكها "فيسبوك" عن المستخدمين، وصفا إياها بالأداة "الأكثر قوة ونفوذا من المال".

وحذر من أن العالم أمام تحد جديد يتمثل بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص، ويضاف ذلك للتحديات الموجودة حاليا مثل أزمات البيئة والاقتصاد وكورونا.

المصدر: RT