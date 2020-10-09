روحاني: العقوبات الأمريكية الجديدة غير إنسانية وجائرة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني عقوبات واشنطن الأخيرة بأنها غير إنسانية، وقال إن هذه الممارسات لإيجاد مشكلات بتحويل العملات لتأمين الأدوية والأغذية عمل إرهابي وجائر وغير إنساني.

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وأضاف الرئيس الإيراني، في اتصال هاتفي مع محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ترمي لتحقيق أهداف إعلامية سياسية للاستهلاك الداخلي.

وأكد أنه لا يمكن للولايات المتحدة كسر مقاومة الشعب الإيراني عبر إعاقة تأمين المواد الغذائية والأدوية.

وأشار روحاني إلى أن التحركات الأمريكية الجديدة (العقوبات الأخيرة) استمرار للخطأ الاستراتيجي، الذي ارتكبه ترامب منذ انسحابه من الاتفاق النووي.

وشدد الرئيس الإيراني على أن واشنطن لن تكسر مقاومة إيران، وقال: "تعتقد الإدارة الأمريكية، في الإطار التحليلي الخاطئ، أن العقوبات ستكسر مقاومة إيران وتسبب لنا مشاكل. لكن السنوات الماضية أظهرت أن هذا التحليل بعيد عن الحقيقة وغير فعال".

ولفت إلى أن تصرفات الولايات المتحدة هذه تتعارض تماما مع القانون والمقررات الدولية، وفي ظل أزمة كورونا تعد هذه التصرفات غير إنسانية، ويجب على مدعي حقوق الإنسان في العالم إدانتها.

من جهته قال محافظ البنك المركزي إن العقوبات الأمريكية الجديدة لم تلغ الإعفاءات السابقة للأدوية والسلع، وستواصل البنوك، التي خضعت لعقوبات ثانوية في هذه المرحلة، استخدام نظام "سويفت" لمواصلة تمويل السلع.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية تخلق عقبات ومشاكل جدية في تحويل العملة لتوريد الأدوية والغذاء تحت ذرائع مختلفة، لكن بجهود البنك المركزي والبنوك ورجال الأعمال، وعبر استخدام طرق خاصة لن نسمح بإحداث نقص في هذا الصد.

وكانت وزارة المالية الأمريكية قد أعنت أمس الخميس، عن فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، في إطار سياسىة الضغط على طهران.

المصدر: RT