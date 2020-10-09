صندوق سيادي روسي مع صناديق من الشرق الأوسط يستثمرون في "إيروفلوت"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أنه وصناديق سيادية من الشرق الأوسط أصبحوا مساهمين رئيسيين في الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" وذلك في إطار طرح ثانوي لأسهم الشركة.

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وقام الصندوق الروسي بجذب شركاء من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للمشاركة في الطرح الثانوي لأسهم شركة "إيروفلوت"، كذلك شارك مستثمرون أجانب آخرون في الطرح، ما يعكس الثقة في آفاق النمو على المدى البعيد لشركة الطيران الروسية.

وطرحت "إيروفلوت"، اليوم الجمعة، للتداول أسهما بقيمة 80 مليار روبل، اشترت منها الحكومة الروسية أسهما بقيمة 50 مليار روبل.

وقال مدير الصندوق الروسي كيريل دميترييف بهذا الصدد إن "طرح "إيروفلوت" يعد مثالا آخر على نجاح الصندوق الروسي في جذب مستثمرين أجانب لتوظيف الأموال في شركة روسية رائدة، وسيسمح الاستثمار لـ "إيروفلوت" في تعزيز موقعها وضمان تنفيذ كل من المهام الحالية والاستراتيجية لـ"إيروفلوت" حتى عام 2028.

و"إيروفلوت" هي الشركة الأم لمجموعة "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران في روسيا، والتي تعد من بين أفضل 20 شركة طيران في العالم، من حيث حركة الركاب وفي نهاية 2019 احتلت "إيروفلوت" 41.3% من السوق الروسية.

ويعد أسطول "إيروفلوت" من أساطيل الطائرات الشابة في العالم، إذ يبلغ متوسط ​​عمر الطائرات خمس سنوات. وفي نهاية العام الماضي بلغ عدد الطائرات المشغلة لدى "إيروفلوت" 245 طائرة.

المصدر: RT