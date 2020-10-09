لأول مرة في أسبوعين.. الدولار ينخفض إلى دون مستوى 77 روبلا

ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، اليوم الجمعة، وسجلت العملة الأمريكية قراءة دون مستوى 77 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 25 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 30 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.06 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 27 كوبيكا إلى 90.73 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم بنسبة 0.24% إلى 93.38 نقطة.

المصدر: "نوفوستي" + "بلومبرغ"