أوكرانيا.. اتهام إدارة شركة "نفطو غاز" بالخيانة

قال أندريه كوبوليف رئيس شركة "نفطو غاز" الأوكرانية، إنه تم فتح قضية جنائية ضد إدارة الشركة بتهمة خيانة الدولة.

وأضاف كوبوليف في مقابلة مع محطة إذاعة "غرومادس"، أنه تسلم الأوراق المتعلقة بتهمة الخيانة، لكنه لم يعرف متى ومن الذي فتح القضية.

وتابع أن شركته تعتبر هذه الشكوك "دعوة ملحة للغاية لإجراء مناقشة عامة".

وقال: "ليس لدينا ما نخفيه. نحن منفتحون تماما على التدقيق الحكومي في ما يتعلق بالديون، وجميع القضايا الأخرى".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن صافي الخسارة لشركة "نفطو غاز" المملوكة للدولة سيبلغ 137.5 - 220 مليون دولار للعام الجاري.

ووضعت المالية الأوكرانية ثلاثة سيناريوهات ستتكبد الشركة حسب كل منها خسائر بنهاية العام 137.48 مليون دولار وفقا للسيناريو المتفائل، و151.2 مليون دولار حسب السيناريو الأساسي، و220 مليون دولار، حسب السيناريو المتشائم.

وحسب توقعات الوزارة، ستبلغ خسارة الشركة 821 مليون دولار حتى عام 2023.

المصدر: لينتا رو