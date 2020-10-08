الجزائر.. وزارة الصناعة تبحث مع "فولكسفاغن" إطلاق مشروع صناعي

بحث وزير الصناعة الجزائري آيت علي براهم، الخميس، مع ممثل مجمع "فولكسفاغن" لصناعة السيارات في شمال إفريقيا ألفونسو سانشا غارسيا، إمكانية إقامة مشروع صناعي للمجمع في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الجزائرية، فقد عقد الاجتماع على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر.

وأضاف البيان، أن "الوزير شرح لممثل عملاق صناعة السيارات الإطار القانوني الجديد المسير لهذا النشاط، والتحفيزات التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال"، مؤكدا "استعداد مجمع السيارات لإقامة المشروع الصناعي، وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات في البلاد"، وأن "المحادثات مع فولكسفاغن انطلقت منذ 6 أشهر".

وقال الوزير: "سيتم تكوين فريق عمل بين وزارة الصناعة ومجمع فولكسفاغن لدراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق الشروط الجديدة".

من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيات" الإسبانية، وممثل مجمع "فولكسفاغن"، أن "المحادثات مع الجزائر كانت مهمة وبناءة".

وقال: "سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع ونرى إمكانية تجسيد مشروع سيات والمجمع هنا في الجزائر".

المصدر: "النهار الجزائرية"