أردوغان يكشف قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في إفريقيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في إفريقيا.

وقال الرئيس التركي، إن قيمة مشاريع الشركات التركية المنجزة في إفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أن أكثر من 100 ألف إفريقي حصلوا على فرصة عمل بفضل المستثمرين الأتراك.

وذكر أردوغان: منصة الشراكة الصحية التركية ـ الإفريقية قد تمكن من تحقيق تعاون شامل ودائم في هذا القطاع.

وأضاف، أن تركيا رفعت عدد سفاراتها الموجودة في القارة الإفريقية من 12 إلى 42، ومكاتب الاستشارات التجارية إلى 26.

المصدر: "الأناضول"