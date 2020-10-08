الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو معوضا بعض خسائره

ارتفعت العملة الروسية اليوم الخميس أمام الدولار واليورو، وعوضت بذلك جزءا من الخسائر التي منيت بها في الفترة السابقة، وترافق ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 12:28 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 9 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 77.91 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 15 كوبيكا إلى 91.67 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، وصعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.67% إلى 1151 نقطة، في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.24% إلى 2849 نقطة.

وجاء ارتفاع العملة الروسية مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، وذلك مع وصول إعصار "دلتا" إلى خليج المكسيك في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إخلاء عاملين من منصات للنفط في الخليج.

المصدر: وكالات