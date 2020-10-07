اليابان تقلص قواعد الحجر الصحي المفروضة على بعض المسافرين من رجال الأعمال

أفادت صحيفة "نيكي" التجارية اليابانية أن السلطات ستقلص إجراءات الحجر الصحي لمدة أسبوعين عن بعض المسافرين من رجال الأعمال، بهدف تنشيط الحركة الإقتصادية التي تضررت بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أن القواعد الجديدة تنطبق على اليابانيين العائدين من الخارج وحاملي التأشيرات طويلة الأجل، وسيُعفى بعضهم من متطلبات الحجر الصحي اعتمادا على اختبار المطار. كما يجب على هؤلاء الوافدين تقديم مسار الرحلة التي جاؤوا على متنها ونتائج اختبار PCR سلبي عند الوصول، ولن يُسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام عند عودتهم.

وكانت اليابان خففت بالفعل قيود السفر في الاتجاهين مع دول مثل كوريا الجنوبية وفييتنام، مع السماح بالدخول من أكتوبر للمقيمين لفترات طويلة من أي دولة.

المصدر: "رويترز"