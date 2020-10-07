صندوق سيادي روسي بالتعاون مع صناديق من الشرق الأوسط يستثمر في شركة شحن عملاقة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الأربعاء، أنه استثمر، بالتعاون مع صناديق كبيرة من آسيا والشرق الأوسط، في الطرح العام الأولي لشركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت".

وقال الصندوق السيادي الروسي في بيان، إن الصندوق مع شركائه الرئيسيين وكبرى شركات الاستثمار الدولية شارك في أول اكتتاب عام في السوق الروسية في 2020، في الطرح العام الأولي لأسهم شركة "سوفكومفلوت".

وأكد الصندوق أنه يعتزم مواصلة العمل على جذب كبار المستثمرين في العالم للمشاركة في برامج الخصخصة في روسيا في المستقبل.

وقال المدير التنفيذي للصندوق، كيريل دميترييف، إن خصخصة شركة"سوفكومفلوت" العملاقة تفتح المجال للمشاركة بنشاط في القطاعات الرئيسية للشحن البحري لموارد الطاقة، والمشاركة في التنقيب عن موارد الطاقة، فضلا عن المشاركة في تطوير مسارات شحن جديدة، بما في ذلك عبر الممر الشمالي والمنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا.

وفي وقت سابق أعلنت "سوفكومفلوت" عن عزمها إجراء طرح عام أولي لأسهم من الفئة العادية، وسيتم إدراج الأسهم في بورصة موسكو. وتتوقع الشركة الروسية جمع ما يصل إلى نصف مليار دولار من الاكتتاب.

و"سوفكومفلوت" هي أكبر شركة شحن في روسيا، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل البحري لموارد الطاقة، كما تقدم خدمة إنتاج النفط والغاز البحري.

ويتضمن أسطول "سوفكومفلوت"، بما في ذلك السفن المستأجرة وسفن المشاريع، قرابة 146 سفينة بإجمالي طاقة استيعاب تصل إلى 12.6 مليون طن.

المصدر: "تاس"