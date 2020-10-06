قرغيزستان.. إيقاف عمل ماكينات الصراف الآلي

أعلن رئيس اتحاد مصارف قرغيزستان (قرغيزيا) أنور عبدريف، اليوم الثلاثاء، أنه تم سحب الأموال الموجودة في أجهزة الصراف الآلي في قرغيزستان، وإيقاف عمل الآلات نفسها.

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وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار هذا بعد التجارب السيئة التي تم تسجيلها في عامي 2005 و2010، حيث قام أشخاص بسرقة أموال من أجهزة الصراف الآلي خلال الاحتجاجات التي حدثت حينها.

ورجح المسؤول أن تعود البنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي للعمل مجددا يوم غد الأربعاء.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه قرغيزستان احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في البلاد.

وقبل ذلك أعلنت وزارة المالية في قرغيزستان، أنها جمدت جميع المعاملات المالية التي تنفذها، حتى إشعار آخر.

كما أوصى بنك قرغيزستان الوطني (البنك المركزي) البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية في البلاد بتعليق عملياتها مؤقتا وتعزيز الإجراءات الأمنية.

المصدر: نوفوستي