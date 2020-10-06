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المالية في قرغيزستان تجمد جميع التعاملات المالية

مال وأعمال

المالية في قرغيزستان تجمد جميع التعاملات المالية
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة المالية في قرغيزستان (قرغيزيا)، اليوم الثلاثاء، أنها جمدت جميع المعاملات المالية التي تنفذها، حتى إشعار آخر من السلطات الحكومية.

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ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه قرغيزستان احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في البلاد، وسط اشتباكات عنيفة مع قوات مع الأمن.

وقبل ذلك أوصى بنك قرغيزستان الوطني (البنك المركزي) البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية في البلاد بتعليق عملياتها وتعزيز الإجراءات الأمنية.

المصدر: "نوفوستي"

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