كريستين لاغارد: القيود لمواجهة الموجة الثانية لكورونا ستؤخر تعافي اقتصاد منطقة اليورو

حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من تسبب الموجة الثانية لوباء كورونا، التي تتأكد يوما بعد يوم، في تأخير وتيرة تعافي اقتصاد منطقة اليورو.

وقالت لاغارد في منتدى "وول ستريت جورنال" لرؤساء الشركات: "نخشى الآن أن تكون لإجراءات الاحتواء التي اتخذتها السلطات تداعيات على هذا التعافي، لذلك بدلا من منحنى التعافي السريع الذي نتطلع له جميعا ونأمله، نخشى أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر تقلبا بقليل".

يذكر أن الموجة الثانية لوباء كورونا أجبرت العديد من دول منطقة اليورو على تشديد القيود الصحية الوقائية، متسببة في تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي للعديد من القطاعات.

المصدر: وكالة رويترز