توصيات بتعليق أنشطة البنوك التجارية في قيرغيزستان في ظل الاحتجاجات

أوصى بنك قيرغيزستان الوطني البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية في البلاد بتعليق عملياتها وتعزيز الإجراءات الأمنية، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" اليوم.

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ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه قيرغيزستان احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في البلاد، وسط اشتباكات عنيفة قوات مع الأمن.

ونجح المتظاهرون اليوم الثلاثاء بالسيطرة على مقر الحكومة في قيرغيزستان.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد قام المحتجون أمس بإطلاق سراح الرئيس السابق لقيرغيزستان، ألمازبيك أتامباييف، بعد سجنه في قضايا فساد.

المصدر: "نوفوستي"