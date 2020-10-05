النفط يقفز 6% بفعل تطورات صحة ترامب وإغلاق 6 حقول في النرويج

قفزت أسعار النفط 6%، اليوم الاثنين، بعد أن قال الأطباء إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يخرج قريبا من المستشفى، في حين أُغلقت 6 حقول بحرية نرويجية للنفط والغاز بسبب إضراب.

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وبحلول الساعة 15:29 بتوقيت غرينتش، كان "برنت" مرتفعا 2,21 دولار بما يعادل 5,6% إلى 41,49 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2,37 دولار أو 6,4 % مسجلا 39,42 دولار.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى شركة "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو: "كثيرون رأوا أن تراجع الأسبوع الماضي كان مبالغا فيه.. كانت هناك افتراضات كثيرة".

وهوت الأسعار أكثر من 4%، يوم الجمعة، عقب إعلان إصابة ترامب بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا اللمستجد. وما زالت حالة ترامب الصحية غير واضحة مع دخول اليوم الرابع لمكوثه بمستشفى عسكري لتلقي العلاج، لكن الأطباء قالوا إنه قد يخرج اليوم، وهو ما حسّن معنويات السوق.

واستمد النفط دعما أيضا من إضراب عمالي متصاعد في النرويج للمطالبة بزيادة الأجور، مما تسبب في إغلاق ستة حقول بحرية للنفط والغاز.

وقال اتحاد صناعة النفط والغاز النرويجي إن الإضراب سيقلص إجمالي طاقة إنتاج النرويج بما يزيد قليلا فحسب على 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي نحو ثمانية بالمئة من إجمالي الإنتاج.

المصدر: رويترز