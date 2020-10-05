"إكسون" تلغي 1600 وظيفة في أوروبا تحت وطأة الجائحة وانخفاض أسعار النفط

قالت شركة النفط الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل" اليوم الاثنين، إنها تعتزم خفض قوة العمل الأوروبية بما يصل إلى 1600 فرد في فروع الشركة المختلفة بنهاية 2021 في إطار مراجعة عالمية.

وأوضحت الشركة أن مقدار الخفض في كل دولة سيتوقف على حجم نشاطها المحلي وأوضاع السوق، بعدما عصفت جائحة "كوفيد-19" بالطلب على منتجاتها وعقب تراجع أسعار الخام.

وكانت "إكسون" أعلنت الشهر الماضي عن تسريح طوعي للعاملين في أستراليا وقالت إن خفض الوظائف سيستمر على مستوى العالم حتى 2021.

وتسرح شركات نفط كبيرة موظفين وتخفض الإنفاق وتكبح توزيعات الأرباح بهدف توفير السيولة في ظل تكهنات قاتمة لأسعار الطاقة التي يُتوقع أن تظل ضعيفة لسنوات.

المصدر: "رويترز"