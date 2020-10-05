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قطاع الخدمات الأمريكي يتخطى نشاط ما قبل الجائحة في سبتمبر

مال وأعمال

قطاع الخدمات الأمريكي يتخطى نشاط ما قبل الجائحة في سبتمبر
Reuters
قطاع الخدمات الأمريكي يتخطى نشاط ما قبل الجائحة في سبتمبر
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تسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر، متجاوزا مستواه السائد قبيل بدء جائحة "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وسط زيادات في طلبيات التوريد الجديدة والتوظيف.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين، إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع إلى 57.8 الشهر الماضي من 56.9 في أغسطس، وبهذا يتجاوز المؤشر مستوى فبراير البالغ 57.3.

وتعني أي قراءة فوق الخمسين نمو القطاع، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 56.0 في سبتمبر.

ويتماشى تحسن نشاط قطاع الخدمات مع التوقعات لانتعاش اقتصادي قياسي في الربع الثالث من العام عقب انحدار تاريخي للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل حتى يونيو.

جدير بالذكر أن الاقتصاد تلقى دعما على مدار الصيف من إجراءات تحفيز مالي.

المصدر: رويترز

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