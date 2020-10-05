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اليورو يصعد أمام الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

مال وأعمال

اليورو يصعد أمام الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، حيث سجلت العملة الأوروبية 1.1770 دولار.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد بلغ سعر صرف اليورو، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، 1.7710 دولار، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا المستوى لليورو يعد الأعلى منذ 22 سبتمبر الماضي.

وفي الأسواق اليوم تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.35% إلى 93.5130 نقطة.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"

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