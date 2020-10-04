السوق الكويتية تنتعش بعد استئناف التداول عقب وفاة الأمير

انتعشت سوق الأسهم الكويتية يوم الأحد، إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق، بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد السابق الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 بالمئة، في أكبر مكسب يومي له منذ أبريل، وارتفعت جميع أسهمه عند الغلق.

وارتفع بيت التمويل الكويتي 4.2 بالمئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 بالمئة.

وقال الكويت الوطني في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، إنه وقع وبيت التمويل الكويتي إتفاقية تسهيلات إئتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليار دولار) مع مؤسسة البترول الكويتية.

ويوم السبت، أكد البنك المركزي الكويتي التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.

وفي الجانب الآخر، تراجعت معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط يوم الجمعة، ونزل المؤشر القياسي السعودي 1.4 بالمئة، حيث فقد سهم شركة أرامكو النفطية 1.8 بالمئة، ونزل مصرف الراجحي 1.4 بالمئة.

وفي الإمارات هبط مؤشر دبي الرئيسي 0.9 بالمئة، تحت ضغط خسائر سهم بنك دبي الإسلامي الذي فقد 2.1 بالمئة ، وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 بالمئة، فيما استقر مؤشر بورصة أبوظبي.

وفي قطر، خسر المؤشر 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.8 بالمئة، وتراجع أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، 0.6 بالمئة.

المصدر: رويترز