طوكيو وسيئول تتفقان على تخفيف القيود الصحية على تنقلات رجال أعمال البلدين

اتفقت طوكيو وسيئول على تيسير حركة تنقل رجال الأعمال بين البلدين بتخفيف القيود عليهم ابتداء من شهر أكتوبر الجاري في انتظار صياغة النص النهائي للاتفاق وتفاصيله والتوقيع عليه.

وبمقتضى هذا التوجه في تنظيم هذا النوع من التنقلات بين كوريا الجنوبية واليابان، يُنتظر إعفاء رجال الأعمال من العزل الذاتي لمدة أسبوعين والمفروض كإجراء وقائي بسبب وباء كورونا، في حال ثبت عدم إصابتهم بالفيروس بشهادة طبية عند بداية الرحلة من بلدهم الأصلي. يُضاف إلى ذلك إخضاعهم للفحص الطبي في البلد المضيف للتأكد من سلامتهم من الوباء.

يأتي هذا الاتفاق، الذي ستُعلن تفاصيله بداية الأسبوع، بعد أشهر من إغلاق اليابان حدودها مع كوريا الجنوبية، ابتداء من مارس الماضي، في إطار التدابير الوقائية لمكافحة وباء كورونا، مما أدى إلى معاملتها من طرف سيئول بالمثل، لينتهي البلدان إلى مراجعة سياستيهما لتسهيل التعاملات الاقتصادية التي تعود بالمنفعة لكلا الطرفين.

المصدر: يونهاب