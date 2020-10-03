وباء كورونا يقلص التجارة بين بيونغ يونغ وبكين بـ 70 بالمائة

تسبب تفشي "كورونا" في تقلص التجارة بين كوريا الشمالية والصين بنسبة 70 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 حسب وزارة الوحدة في بيونغ يونغ.

ولم يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين بالقيم المطلقة 510 ملايين دولار مقابل 1,71 مليار دولار أثناء العام الماضي في الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس.

وبينما صدرت كوريا الشمالية إلى الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ما قيمته 41,9 مليون دولار، استوردت من هذا البلد الحليف سلعا، تتمثل بشكل عام في المنسوجات، وزيت فول الصويا، والأرز، ومكونات الساعات، والدقيق، بقيمة 470 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية الكورية الشمالية مع الصين تشكل نحو 95,5 بالمائة من التجارة الخارجية لهذا البلد الذي يعاني من عقوبات قاسية.

المصدر: وكالة يونهاب الكورية الجنوبية