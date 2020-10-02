"ستاندرد آند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للمغرب إلى سلبية

عدلت شركة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للخدمات المالية، النظرة المستقبلية للمغرب إلى سلبية دون تغيير في التصنيف الائتماني للمملكة.

وقالت الشركة إن النظرة المستقبلية للمغرب جرى تعديلها إلى سلبية على خلفية زيادة في الديون واحتياجات التمويل الخارجي بسبب "COVID-19" دون تغيير في التصنيف الائتماني.

وأضافت أن تصنيف المغرب قد يجري خفضه إذا جاءت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير أو إذا استمرت الزيادة في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تدهورا يفوق التوقعات بكثير في وضع الميزانية ووضع التمويل الخارجي للمغرب بسبب التداعيات الحادة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه، وفقا لتوقعاتها، سينتعش النمو الاقتصادي للمغرب في 2021 بما يسمح له باستئناف الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية ضبط الميزانية.

المصدر: "رويترز"