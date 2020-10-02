إصابة ترامب بكورونا تهبط ببورصة "وول ستريت" بشكل حاد

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن المخاطرة على خلفية أنباء إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا، والتي فاقمت الضبابية التي تكتنف الانتخابات المقبلة.

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وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" 134.09 نقطة، بما يعادل 0.48 بالمئة، إلى 27682.81 نقطة.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعا 32.36 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 3348.44 نقطة.

كما نزل المؤشر "ناسداك المجمع" 251.49 نقطة، أو 2.22 بالمئة، إلى 11075.02 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارته أنه يعاني من أعراض ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

المصدر: وكالات