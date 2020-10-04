مفاتيح الإداري الناجح.. مفكر اقتصادي عربي يقدم أهم أسرار الإدارة الناجحة

قدم رجل الأعمال العربي والمفكر الاقتصادي، طلال أبوغزالة، مفاتيح الإدارة الناجحة، والتي استخلصها من خبرته الطويلة ومن دراسات مختلفة ونتائج أفكار حكماء العالم.

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وقال، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن التحفيز على الإبداع يعد أبرز أدوات الإداري الناجح، مشيرا إلى أن الإدارة الناجحة عبارة عن "فن التحفيز".

وفيما يلي أبرز مفاتيح الإدارة الناجحة، وفقا للمفكر الاقتصادي:

- التحفيز: الإدارة هي فن التحفيز، تحفيز الفريق للعمل بجهد، وأن يزيد إنتاجيته.

- البحث عن أفضل طرق العمل: ليس هناك أسلوب أو نمط واحد في العمل، وعلى الإداري الناجح إيجاد الطريق الأمثل ليسير فريق العمل من خلاله.

- فن التواضع في عالم المتكبرين: القائد الذي ينحني لزملائه ويتعامل معهم بتواضع واحترام ومحبة، فإن فريقه سيحقق نتائج أفضل.

أبو غزالة: "من الضروري إعطاء شعور لفريق العمل بأنه صاحب الفضل في تحقيق النجاح وليس القائد، وذلك سيكون حافزا للفريق ليحقق النجاح بشكل دائم".

- الإدارة الناجحة لا تتم من دون البعد الرقمي: يجب إدخال الحلول الرقمية في مختلف مجالات العمل.

- تجنب التوبيخ، والابتعاد عن الحقد: يرى أبو غزالة أن الإداري الناجح يجب ألا يعتبر التوبيخ، أو الغضب على أحد أفراد فريقه، سيساهم في تحقيق النجاح.

- الابتكار والإبداع: لتحقيق النجاح يجب أن يكون الهدف هو الابتكار، وبذلك يتحسن مستوى العمل.

- القيادة هي التعلم: الإنتاج والتعلم هما أساسا النجاح. كما أنه يجب التعلم من التجارب الفاشلة، والصعوبات هي فرص للنجاح. أبو غزالة: "الإنسان يتعلم الإدارة من خلال الأخطاء".

- السلطوية: يجب الابتعاد عن السلطوية، فالمدير أو القائد الناجح يشجع فريقه على العمل من خلال التحفيز وحثهم على العمل.

المصدر: RT