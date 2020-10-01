هنغاريا تبدي اهتمامها بشراء الغاز الطبيعي من مصر

قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، إن بلاده مهتمة بشراء الغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط والمسال في مصر.

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وشدد وزير خارجية هنغاريا، أن بلاده مهتمة بشراء الغاز المسال فى المتوسط من مصر، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يتقدم حيث تسليم 1300 عربة للقطارات إلى مصر باستثمار أكثر من مليار يورو، مشيرا إلى أن العربات المصنعة في هنغاريا ستصل مصر في ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكري حول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة، مؤكدا "رفضه للآلية التى اعتمدها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة وهذا مرفوض لنا فنحن نرغب فى حل أزمة الهجرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية