الاتحاد الأوروبي يربط تمويل أعضائه باحترام سيادة القانون

اعتمد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي آلية تفرض كشرط مسبق لدفع التمويلات الأوروبية احترام سيادة القانون في الدولة المعنية، في قرار يعد سابقة أقر رغم معارضة 9 دول على رأسها هنغاريا.

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وينص القرار الذي اقترحته ألمانيا على تقليص التمويلات أو تعليقها في الحالة التي تؤثر فيها انتهاكات مبادئ سيادة القانون في دولة عضو على ميزانية الاتحاد الأوروبي أو المصالح المالية للاتحاد.

واعتمد النص بغالبية كبيرة، وعارضته 9 دول بينما أيدته 18، فيما يفترض أن تخضع الآلية لمناقشات في البرلمان الأوروبي لإدخالها في ميزانية 2021-2027، التي لا تزال قيد التفاوض، ويجب أن يوافق النواب الأوروبيون على الميزانية كما يجب أن تحظى بإجماع الدول الـ27.

المصدر: أ ف ب