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منوتشين: إذا تعذرت صفقة "تيك توك" بشروطنا سيتم إغلاق التطبيق

مال وأعمال

منوتشين: إذا تعذرت صفقة
Reuters Toni L. Sandys/Pool via REUTERS
وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين
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أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه إذا تعذرت صفقة شراء تطبيق "تيك توك" من قبل شركة Oracle بشروط تفي متطلبات الأمن الأمريكية، سيتم إغلاق هذا التطبيق. 

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وقال منوتشين لقناة CNBC: "الكود كله يجب أن يبقى في الولايات المتحدة. ستكون أوراكل مسؤولة عن إعادة بناء الكود وتعقيمه والتأكد من أنه آمن في السحابة الإلكترونية الخاصة.. وسيلبي جميع متطلباتنا".

المصدر: رويترز + تاس

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