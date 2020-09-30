منوتشين: إذا تعذرت صفقة "تيك توك" بشروطنا سيتم إغلاق التطبيق

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه إذا تعذرت صفقة شراء تطبيق "تيك توك" من قبل شركة Oracle بشروط تفي متطلبات الأمن الأمريكية، سيتم إغلاق هذا التطبيق.

إقرأ المزيد

وقال منوتشين لقناة CNBC: "الكود كله يجب أن يبقى في الولايات المتحدة. ستكون أوراكل مسؤولة عن إعادة بناء الكود وتعقيمه والتأكد من أنه آمن في السحابة الإلكترونية الخاصة.. وسيلبي جميع متطلباتنا".

المصدر: رويترز + تاس