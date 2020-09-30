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السيسي يطالب هيئة إمداد وتموين الجيش المصري بتطوير النقل البحري

مال وأعمال

السيسي يطالب هيئة إمداد وتموين الجيش المصري بتطوير النقل البحري
Reuters
السيسي
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري.

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وذكر راضي أن السيسي طالب بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر، وتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيما لموقع مصر الجغرافي الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.

المصدر: RT

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