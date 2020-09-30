في تحد جديد لعقوبات واشنطن.. ناقلة إيرانية ثانية محملة بالوقود تدخل مياه فنزويلا

دخلت ناقلة إيرانية ثانية من أصل ثلاث المياه الفنزويلية، محملة بالوقود، في ظل معاناة فنزويلا انهيار الصناعة النفطية والعقوبات الأمريكية التي شلت البلاد.

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وتفيد بيانات تتبع الناقلات على رفينيتيف أيكون اليوم الأربعاء، بأن السفينة "فورشين" التي ترفع العلم الإيراني قد دخلت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا في الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، متخذة نفس مسار السفينة "فورست" التي رست بميناء البالتيو الفنزويلي يوم الاثنين لتفريغ حمولتها من الوقود.

ومن المنتظر وصول الناقلة الثالثة "فاكسون" في وقت لاحق هذا الأسبوع، متممة بذلك تسليم نحو 820 ألف برميل من البنزين الإيراني وأصناف الوقود الأخرى إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حسبما تفيد به البيانات، حيث عبرت السفن الثلاث المحيط الأطلسي دون أي مشاكل.

وتعد هذه الخطوة تحديا جديدا للعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران التي شلت صناعة النفط في البلدين، اللذين عززا تعاونهما هذا العام بزيادة التجارة الثنائية التي تشمل النفط الخام والمكثفات ومكونات مصافي التكرير والذهب والمواد الغذائية.

المصدر: رويترز