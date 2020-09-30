السعودية.. توقعات بتراجع الإنفاق في الميزانية في 2021

قالت السعودية في بيان أولي اليوم، إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5% في ميزانية العام القادم البالغ حجمها 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) مقارنة مع 1.07 تريليون ريال هذا العام.

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وأظهرت الوثيقة أن المملكة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12% للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1% في العام القادم.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى ثلاثة % و0.4% على الترتيب في هذين العامين.

(الدولار = 3.7508 ريال سعودي)

المصدر: "رويترز"