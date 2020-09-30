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الحكومة المصرية تدعم القطاع السياحي بقرارات غير مسبوقة

مال وأعمال

الحكومة المصرية تدعم القطاع السياحي بقرارات غير مسبوقة
Reuters
مصر
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أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة وغير مسبوقة تخص القطاعي السياحي، أهمها استمرار إعفاء السياح من رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021.

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وقررت الحكومة تأجيل سداد المستحقات الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

كما قررت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، وتنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.

وقامت الحكومة المصرية أيضا بتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات.

المصدر: RT

 

 

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