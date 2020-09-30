أبرز البنود.. الحكومة الروسية تقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان

قدمت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب "الدوما" مشروع موازنة البلاد للفترة 2021 - 2023، واللافت في الموازنة هو الحفاظ على التوجه الاجتماعي.

وفيما يلي أبرز بنود الميزانية الروسية:

- العام 2021:

إيرادات متوقعة: 18.76 تريليون روبل، النفقات المتوقعة: 21.52 تريليون روبل، عجز الموازنة المتوقع: 2.75 تريليون روبل.

التمويل المخصص للمشاريع الوطنية: 2.25 تريليون روبل، كما أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.3%.

- العام 2022:

إيرادات متوقعة: 20.64 تريليون روبل، النفقات المتوقعة: 21.88 تريليون روبل، عجز الموازنة المتوقع: 1.25 تريليون روبل.

التمويل المخصص للمشاريع الوطنية: 2.62 تريليون روبل، كما أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4%.

- العام 2023:

إيرادات متوقعة: 22.26 تريليون روبل، النفقات المتوقعة: 23.67 تريليون روبل، عجز الموازنة المتوقع: 1.41 تريليون روبل.

التمويل المخصص للمشاريع الوطنية: 2.79 تريليون روبل، كما أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3%.

معدل التضخم المستهدف للسنوات الثلاث: ألا يزيد عن مستوى 4%.

المصدر: "نوفوستي"