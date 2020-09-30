ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين والإحصاء تكشف عن السبب

كشفت بيانات من سوق العمل السعودية، عن ارتفاع معدل البطالة الإجمالي وبين السعوديين في الربع الثاني من العام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ونشرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2020.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الفترة المذكورة إلى 15.4%، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما صعد معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9% بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من 2019.

المصدر: RT