 
مباشر

ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين والإحصاء تكشف عن السبب

مال وأعمال

ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين والإحصاء تكشف عن السبب
Reuters
ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين والإحصاء تكشف عن السبب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ou5r

كشفت بيانات من سوق العمل السعودية، عن ارتفاع معدل البطالة الإجمالي وبين السعوديين في الربع الثاني من العام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ونشرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2020.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الفترة المذكورة إلى 15.4%، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما صعد معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9% بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من 2019.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا