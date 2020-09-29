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إسرائيل والإمارات تبحثان التعاون في الطاقة والتكنولوجيا

مال وأعمال

إسرائيل والإمارات تبحثان التعاون في الطاقة والتكنولوجيا
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قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، إن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد، والصناعة الإسرائيليين.

وقالت أدنوك في تغريدة على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد والصناعة الإسرائيليين. إن الوزير سلطان الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قد بحث مع الوزيرين الإسرائيليين فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الجاري لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

المصدر: وكالات

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