إسرائيل والإمارات تبحثان التعاون في الطاقة والتكنولوجيا

قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، إن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد، والصناعة الإسرائيليين.

وقالت أدنوك في تغريدة على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد والصناعة الإسرائيليين. إن الوزير سلطان الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قد بحث مع الوزيرين الإسرائيليين فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.

معالي د. #سلطان_الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة #أدنوك، يجتمع مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين، لبحث فرص التعاون في مجالات #الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل pic.twitter.com/INoZAmE20E — ADNOC Group (@AdnocGroup) September 29, 2020

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الجاري لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

المصدر: وكالات