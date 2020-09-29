وزير المالية التركي يعلن عن برنامج اقتصادي جديد

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده للفترة 2021-2023، مشيرا إلى أنه يقوم على 3 محاور أساسية.

وأوضح البيراق أن البرنامج "يستهدف إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، ودعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي".

وقال: "البرنامج الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي التوازن الجديد، والاقتصاد الجديد، والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".

وأشار، إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 % في 2021، و5 % في 2022 و2023، متوقعا نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3 % نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 % بحلول 2023، وانخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وأوضح البيراق أن التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد يتطلب إعادة تشكيل طرق ممارسة الأعمال والسلوكيات، وتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وإيجاد حلول مالية جديدة.

المصدر: "الأناضول"