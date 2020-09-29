بومبيو يكشف هدف السياسة الأمريكية في منطقة شمال اليونان

تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مقابلة مع وكالة "أثينا" للأنباء، عن أهداف استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة شمال اليونان وأوروبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقة شمال اليونان مرتبط بأهميتها الجيواستراتيجية وبتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، إذ أن هدف سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا هو جعلها مستقلة عن روسيا و"غازبروم".

ويزور بومبيو اليونان لمدة يومين، وبدأ الوزير الزيارة من ميناء سالونيك. ووفقا لوسائل الإعلام فإن الزيارة لها إشارة "رمزية" لخطط الولايات المتحدة للمشاركة في خصخصة ميناء ألكساندروبولي، الواقع في شمال شرق اليونان، وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في إطار اتفاقية جديدة بين اليونان والولايات المتحدة.

وعن مدى أهمية منطقة شمال اليونان، رد الوزير على سؤال بهذا الشأن قائلا: "بالتأكيد ليس مجرد طاقة. هناك أهمية جغرافية استراتيجية حقيقية".

وأضاف، أن "سياسة الرئيس ترامب لأوروبا بأكملها هي تعزيز قدرتها من خلال تنويع مصادر الطاقة. وعدم الاعتماد على روسيا وغازبروم، هذا ليس جيدا إنه غير آمن".

وأشار الوزير إلى معارضة بلاده لمشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوب غاز عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ هذا المشروع.

المصدر: "نوفوستي"