وزراء طاقة G20 يؤكدون التزامهم بالتعاون في مكافحة كورونا

أكد وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين التزامهم بضمان مواصلة جهود قطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في التغلب على وباء فيروس كورونا.

وشدد الوزراء في بيان لهم صدر في ختام الاجتماع الذي دام يومين، على أهمية تعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وأشادوا بإجراءات المنتجين والمستهلكين لتحقيق استقرار السوق.

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وقال الوزراء إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.

واعترف الوزراء بأن تقلص الاستثمارات في الفترة الأخيرة وفقدان الأيدي العاملة المختصة يشكلان مخاطر على قدرة قطاع الطاقة على دعم تعاف اقتصادي سريع.

المصدر: رويترز