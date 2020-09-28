 
مباشر
عاجل
الكرملين لا يرى في أحداث قره باغ محاولة خارجية لخلق صعوبات جديدة لروسيا

إيران وقطر تدرسان الربط الكهربائي عبر كابل بحري

مال وأعمال

إيران وقطر تدرسان الربط الكهربائي عبر كابل بحري
وكالة فارس
كابل بحري، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otli

بحث وزيرا الطاقة الإيراني ونظيره القطري اليوم الاثنين، في إمكانية الربط الكهربائي بين البلدين عبر كابل بحري، وشددا على أهمية هذا المشروع في توفير سوق لدول المنطقة.

إقرأ المزيد
قطر:
قطر: "دول الحصار" أعدت خطة لغزونا عسكريا

وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان الذي يرأس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع قطر، إن إيران تتبادل الكهرباء باستمرار مع دول الجوار، "وبما أن قطر تحقق فائضا في توليد الكهرباء، فإن ذلك يوفر سوقا مناسبة مع دول المنطقة كالعراق وباكستان وأفغانستان".

من جهته أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد شريدة الكعبي إمكانية الربط الكهربائي مع إيران، مشيرا إلى أن الموضوع سيخضع للدارسة مع وجود قابلية للتنفيذ على أرض الواقع.

المصدر: فارس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا