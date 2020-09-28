إيران وقطر تدرسان الربط الكهربائي عبر كابل بحري

بحث وزيرا الطاقة الإيراني ونظيره القطري اليوم الاثنين، في إمكانية الربط الكهربائي بين البلدين عبر كابل بحري، وشددا على أهمية هذا المشروع في توفير سوق لدول المنطقة.

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وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان الذي يرأس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع قطر، إن إيران تتبادل الكهرباء باستمرار مع دول الجوار، "وبما أن قطر تحقق فائضا في توليد الكهرباء، فإن ذلك يوفر سوقا مناسبة مع دول المنطقة كالعراق وباكستان وأفغانستان".

من جهته أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد شريدة الكعبي إمكانية الربط الكهربائي مع إيران، مشيرا إلى أن الموضوع سيخضع للدارسة مع وجود قابلية للتنفيذ على أرض الواقع.

المصدر: فارس