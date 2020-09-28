بيانات حكومية سعودية تكشف هبوط قيمة صادرات النفط بنحو النصف

كشف بيانات حكومية سعودية، اليوم الاثنين، عن تراجع حاد في قيمة صادرات النفط السعودية في شهر يوليو الماضي، ويعد النفط مصدر الدخل الرئيسي للميزانية في المملكة.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن البيانات فقد تراجعت قيمة صادرات النفط السعودية 46.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

كما أشارت البيانات إلى انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 8.3% على أساس سنوي في يوليو 2020 إلى 17424 مليون ريال.

كذلك أظهرت البيانات تراجع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 30.5% في يوليو الماضي.

وتعرض الاقتصاد السعودي هذا العام لضربة مزدوجة، جراء هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا وتداعياتها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "رويترز"