اقتصادي أمريكي يحدد 3 عوامل للانخفاض الحاد الوشيك للدولار

قال ستيفن روتش الرئيس السابق وكبير الاقتصاديين في Morgan Stanley Asia، والباحث العلمي بجامعة ييل، إن الدولار الأمريكي قد يشهد انخفاضا حادا في المستقبل القريب.

وأضاف الخبير، في مقالة نشرت في مجلة Project Syndicate، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الأمريكية، انخفض بنسبة 4.3 في المائة في الفترة من مايو إلى أغسطس.

ويرى روتش، أن الدولار، يبقى مع ذلك، العملة الأكثر مبالغة في قيمتها بين كل العملات العالمية الرئيسية. وقدم الخبير الاقتصادي ثلاثة أسباب دفعته لاستنتاج أن مؤشر الدولار، سينخفض ​​بنسبة 35 في المائة بحلول نهاية عام 2021.

ومن بين هذه العوامل، أشار الخبير إلى الزيادة الحادة في اختلال التوازن الاقتصادي العام في الولايات المتحدة، وزيادة دور العملات البديلة مثل اليورو واليوان، فضلا عن "اختفاء الهالة الخاصة المتمثلة في التميز الأمريكي الاستثنائي". وشدد الخبير، بشكل خاص على أهمية العامل الأول.

المصدر: نوفوستي