مقاطعة صينية تغري المتخصصين الأجانب برواتب تصل إلى 117 ألف دولار

ابتكرت حكومة مقاطعة هاينان الصينية طريقة جديدة لجذب المتخصصين الأجانب من ذوي الكفاءات العالية للعمل على أراضيها، برواتب سنوية تصل إلى 117 ألف دولار.

وذكر موقع " هاينان ديلي" عن مسؤول محلي في المقاطعة، أن السلطات الإقليمية ستعرض على المختصين الأجانب رواتب سنوية تتراوح بين 300000 و800000 يوان (43900 دولار إلى 117000 دولار).

ووفقا لخطة جذب المتخصصين من الخارج، ستترك المستشفيات ومعاهد البحث والجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بعض الشواغر للمواطنين الأجانب.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات المقاطعة عن حوالي 30 ألف وظيفة شاغرة للمتخصصين الأجانب في مجال الخدمات والسياحة والتقنيات العالية بواقع 60٪ من إجمالي عدد الوظائف الشاغرة المعروضة في المنطقة.

المصدر: mail.ru