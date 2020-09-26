روسيا توافق على تسجيل عدد إضافي من شركات منتجات الألبان المصرية

أعلنت وزارة الزراعة المصرية اليوم السبت، أن روسيا وافقت على تسجيل مزيد من شركات منتجات الألبان المصرية، لتضاف إلى 14 شركة مسجلة سابقا في هذا المجال.

وذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية، أن مسؤولين من وزراعة الزراعة المصرية ناقشوا عبر تقنية الفيديو كونفراس مع رئيس الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي سيرغي دانكفيرت، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإزالة أي معوقات أمام انسياب الصادرات الزراعية إلى السوق الروسية، لزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

وأضاف البيان أنه ‏تم بحث بعض القضايا المتعلقة "بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، ومن أهمها تصدير البطاطس المصرية، والتي بلغت حوالي 200 ألف طن منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه رغم وجود جائحة كورونا".

وحسب البيان، فإن "الجانب الروسي أشاد بالمنتجات الزراعية المصرية ومنتجات الألبان، وأكد أن هناك 14 شركة مصرية تعمل بمجال تصدير منتجات الألبان إلى روسيا، وهذا يعتبر أكبر عدد لشركات أجنبية مسجلة لدى روسيا في هذا المجال".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع انتهى إلى اتفاق الجانبين على استمرار اعتماد المجازر الحلال الموجودة بروسيا في ظل تفشي فيروس كورونا وموافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد إضافي من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير منتجات الألبان، كما اتفقا أيضا على استمرار الاجتماعات لإزالة أي عوائق فنيه أو مشاكل قد تعوق الصادرات بين البلدين.

يذكر أن الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفعت بمعدل 4,1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526,4 مليون دولار مقارنة بنحو 505,6 مليون دولار خلال عام 2017، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة المصري عمرو نصار، والتي أشار فيها إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2018 ترجع إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.

المصدر: وزارة الزراعة المصرية