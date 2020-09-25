"دافزا" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، إن الاتفاقية الموقعة "تحدد أطر التعاون بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها".

ووفقا للبيان، فإن "الاتفاق يهدف إلى الاستفادة للشركات الإسرائيلية من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي".

سيتعاون الطرفان أيضاً في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة إلى الترويج للخدمات والمرافق التي توفرها "دافزا" واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية. pic.twitter.com/KAbFsxI19Y — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 25, 2020

ووقعت المذكرة خلال حفل افتراضي أقيم عن بعد، بحضور مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي محمد الزرعوني، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة يوريل لين.

وبموجب الاتفاق، ستعمل "دافزا" على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي.

بدوره، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ"دافزا" بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق هامة للمستهلكين على المستوى الإقليمي.

وأشار البيان إلى توفير عروض تحفيزية للشركات الإسرائيلية لتأسيس أعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار.

ووقعت الإمارات واسرائيل، في 15 سبتمبر الجاري، اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين الجانبين، سبقه وتلاه سلسلة من الاتفاقيات بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والصحية والثقافية والأمنية.

المصدر: "الاتحاد" الإماراتية