مصر تتسلم دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية الروسية

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية من روسيا، بإجمالى 22 عربة.

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وأشار إلى أن إجمالى ما وصل حتى الآن من العربات 103 عربات، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل ان العربات الـ22 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مشيرا إلى أنه بوصول هذه الدفعة من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالي 35 عربة وهو معدل التوريد الشهري المتفق عليه مع الشركة المصنعة، لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3 قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية