روسيا تبرم اتفاقا مع أوزبكستان لتزويدها بـ35 مليون لقاح "سبوتنيك V"

اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على توريد 35 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد إلى أوزبكستان.

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وأبرم الصندوق الاتفاق مع شركة الأدوية "لاكسيسام"، وفقا لبيان صدر عن الصندوق الروسي اليوم الجمعة.

وبعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات التنفيذية في أوزبكستان سيتم توريد 10 ملايين جرعة من اللقاح في 2020، و25 مليون جرعة في العام القادم.

وكان مدير الصندوق الروسي قد أعلن أمس أن موسكو تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى.

كذلك أشار إلى أن عددا من صناديق الاستثمار وشركات أدوية في الولايات المتحدة أعربوا عن اهتمام باللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V".

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

المصدر: RT