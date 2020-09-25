برلماني سوري: الحكومة تهربت من أي التزام ويجب نسف النظام الضريبي

صرح برلماني سوري بأن مشكلة البيان الحكومي الذي يناقش في مجلس الشعب تكمن في "تهرب الحكومة من أي التزام، إذ استخدمت كلمات فضفاضة، من دون أن تشير إلى كيفية تحقيق ما تم إعلانه".

ووصف عضو مجلس الشعب السوري المتخصص في المالية العامة محمد خير العكام النظام الضريبي الحالي بالمتهالك.

وأضاف: "لا بد من نسفه بالكامل، إذ يجب إلغاء النظام الضريبي على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة".

وأشار إلى ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها لمحاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات".

المصدر: "الوطن"