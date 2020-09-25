روسيا تسبق السعودية في إمداد النفط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم

أظهرت بيانات جمارك اليوم أن روسيا كانت أكبر موردي النفط إلى الصين في أغسطس الماضي للشهر الثاني على التوالي، فيما تراجعت السعودية إلى المركز الثاني بعد انخفاض أحجامها بواقع الثلث.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن روسيا وردت 5.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس الماضي بما يعادل 1.37 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.7% على أساس سنوي ومقارنة مع 1.74 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

فيما بلغت الشحنات من السعودية الشهر الماضي 5.26 مليون طن بحسب ما أظهرته البيانات أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 32.5% على أساس سنوي.

وفي أول ثمانية أشهر من 2020، ظلت روسيا أكبر بائع للصين بواقع 57.1 مليون طن، ما يزيد 15.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الواردات من السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

المصدر: "رويترز"