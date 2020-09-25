ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتعافي الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط آمال بتعافي الطلب على الخام بعد تضرره جراء أزمة كورونا، بالإضافة لبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.17 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.55% عن سعر التسوية السابقة.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 40.55 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.6% عن سعر إغلاق أمس.

وأظهرت أسعار النفط اليوم مكاسب في ظل آمال المستثمرين بتعافي الطلب العالمي على الخام، حيث يتوقع المستثمرون أن تتخلى بعض الدول عن فرض إجراءات حجر صحي صارمة، كما أن موجة ثانية من كورونا لن تؤثر على الطلب مثلما حدث في الربيع.

وأظهرت بيانات أمريكية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

المصدر: "نوفوستي"