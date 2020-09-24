المغرب يبيع سندات بمليار يورو على شريحتين

أفادت وثيقة رسمية، بأن المغرب باع اليوم الخميس سندات بمليار يورو مقسمة على شريحتين، واحدة لأجل 5 أعوام ونصف، والثانية لأجل 10 سنوات.

وأظهرت الوثيقة أن السندات وهي بقيمة 500 مليون يورو لكل شريحة، تلقت طلبات بأكثر من 2.5 مليار يورو.

من جهتها، أشارت وزارة المالية المغربية إلى أنه "جرى بيع الشريحة الأولى بفائدة 1.375 بالمئة والثانية بفائدة اثنين بالمئة".

وأضافت: "هذا النجاح يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى مستثمري السندات ووكالات التصنيف الائتماني".

وكلف المغرب عددا من الشركات العالمية وهي "باركليز"، و"بي.إن.بي باريبا"، و"جيه.بي مورغان"، و"ناتيكسس" بترتيب إصدار السندات المالية.

المصدر: "رويترز"