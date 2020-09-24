الولايات المتحدة.. بيانات مفاجئة من سوق العمل

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يعزز الآراء التي تقول إن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا يخسر قوة الدفع.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 870 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر مقارنة مع 866 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 840 ألفا في أحدث أسبوع.

والطلبات تفوق ذروة عند 665 ألفا بلغتها خلال الكساد الكبير في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الطلب في القطاعات الخدمية يظل فاترا مما يبقي عمليات التسريح مرتفعة.

المصدر: "رويترز"